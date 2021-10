Kamila z 8. edycji "Rolnik szuka żony" wybrała już trzech uczestników, którzy wezmą udział w programie i będą mieli szanse starać się o jej serce. Jeden z nich, a konkretnie Tomasz, szczególnie zaimponował jej podczas wspólnie spędzanego czasu tuż przed ostateczną decyzją. Co takiego powiedział pięknej rolniczce? Kamila nie mogła przestać się uśmiechać i nie ukrywała, że bardzo jej zaimponował. Czyżby już w pierwszych odcinkach został faworytem? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kogo rolnicy i rolniczki zaprosili do swoich domów? Wiadomo! "Rolnik szuka żony": Tomasz zaimponował Kamili Kamila z " Rolnik szuka żony " ustanowiła nowy rekord nadesłanych listów . Aż 500 kandydatów (w tym jedna kandydatka) starało się o jej serce. Piękna blondynka nie spodziewała się aż tak dużego zainteresowania. Miała niełatwe zadanie, aby spośród ogromnej ilości listów wybrać kilka tych, których autorom chciałaby dać szansę. Ostatecznie do jej domu pojedzie tylko trzech panów. Do drugiego etapu mogła zaprosić tylko pięciu przystojniaków, których mogła poznać lepiej przy wspólnym tworzeniu tzw. "lasów w słoiku". Wspólne aktywności były jednocześnie szansą do zaprezentowania się Kamili i przekonania jej do siebie. Najlepiej poszło Tomaszowi, który niewinną rozmową zdecydowanie podbił serce Kamili. - Dlaczego ogólnie uprawa pieczarek, bo chyba te rejony z tego słyną? - zapytał - O! Zapoznałeś się! - odparła zaskoczona Kamila - No zapoznałem się nawet z uprawą powiem szczerze. Dla samego siebie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Internauci porównują jedną z kandydatek Kamila do Viki Gabor! Kamila ucieszyła się i...