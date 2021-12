"Rolnik szuka żony" 8: Kamil zdradził, jak nazywa Joannę! 

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " mimo kolejnych edycji programu nadal jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek hitu TVP1. Rolniczka cieszy się ogromną sympatią i zebrała spore grono obserwatorów w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu publikuje zdjęcia i relacje, pokazując co dzieje się w życiu jej rodziny. Od jakiegoś czasu na uwagę zasługują też stylizacje Anny Bardowskiej. Rolniczka wybiera ubrania znanych marek, a jej zestawy coraz częściej są inspiracją dla innych kobiet. Tym razem naszą uwagę zwróciła stylizacja z czarno-białym kardiganem z H&M . Anna Bardowksa wygląda w nim genialnie, a my sprawdziliśmy jego cenę! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w modnym kardiganie z H&M Anna Bardowska w programie "Rolnik szuka żony" poznała miłość, a obecnie jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Po zakończeniu emisji hitu TVP1, kiedy para potwierdziła, że jest razem rolniczka zaczęła być bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dziś prowadzi własny kanał w serwisie YouTube i jak sama przyznaje pokonała nieśmiałość i strach przed publicznymi wystąpieniami, o czym planuje też napisać książkę. W mediach społecznościowych Anna Bardowska zwraca też uwagę swoimi zestawami i można to śmiało powiedzieć - inspiruje swoim stylem inne kobiety. Ostatnio rolniczka zdecydowała się założyć bardzo modny kardigan marki H&M, który kosztuje 129 zł . Look z ciepłym swetrem przypadł do gustu obserwatorkom Anny i pod zdjęciem na Instagramie posypały się komentarze. Aniu śliczny kardigan, mogę zapytać gdzie kupiłaś?😊 Aniu podoba mi się Twój sweterek! Aniu kibicuję wam od programu rolnik szuka żony i tak was uwielbiam oglądać. Czarno-biały kardigan Anny Bardowskiej dostępny jest w H&M za 129 zł. Ten model pochodzi z linii...