"Rolnik szuka żony": Tak Ania Bardowska dba o męża! Taka żona to skarb! 

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" to naprawdę małżeństwo na medal! Para, która poznała się na planie 2. edycji show TVP darzy się ogromnym uczuciem i szacunkiem i nie zapomina o organizowaniu dla siebie niespodzianek. Ostatnio Ania zaskoczyła swojego męża, gdy ten był zajęty pracą w polu. Przygotowała dla niego coś, co sprawiło mu ogromną radość! Zobaczcie, jak rolniczka dba o swojego męża! Taka żona to skarb!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" przygotowała niespodziankę dla męża

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych par tego programu. Chociaż od ich występu w hicie TVP1 minęło już kilka lat, to jednak wciąż cieszą się ogromną sympatią widzów i zgromadzili grono fanów. Małżeństwo jest bardzo aktywne w swoich mediach społecznościowych, dlatego na bieżąco wiemy, co słuchać u tej dwójki.

Jak wiadomo para ma teraz mnóstwo pracy i obowiązków nie tylko na gospodarstwie, ale także przy budowie domu. Ania i Grzegorz zdecydowali się na bardzo nowoczesny projekt, a prace idą jak burza! Ostatnio rolniczka pochwaliła się kolejnymi efektami z budowy domu. Śmiało można przyznać, że będzie to prawdziwe królestwo!

Ania Bardowska jest bardzo aktywna na Instagramie i często pokazuje kolejne kadry z rodzinnego życia. Tym razem pochwaliła się niespodzianką dla męża. Grzegorz właśnie domyka wszystkie sprawy związane z pracą na gospodarstwie przed okresem zimowym, a jego żona postanowiła przygotować dla niego iście królewski posiłek, który osobiście mu dostarczyła.

Ostatnia obiadokolacja w tym roku na pole, więc pizza góralska z oscypkiem i żurawiną i kawusia na pole do męża - powiedziała Ania w swojej relacji.

Rolniczka zapakowała pizzę w specjalne pudełko, który opatrzyła naklejką z napisem "Bardowscy". Grzegorz oczywiście nie krył swojej radości z tej niespodzianki - taki prosty gest może naprawdę rozczulić zwłaszcza męskie serce.

Zobaczcie jak pięknie Ania wszystko przygotowała!

Wspaniale patrzy się na miłość i szczęście tej dwójki! Chociaż są już kilka lat po ślubie, nie zapominają okazywać sobie czułości i pięknie pielęgnują swoje uczucie.

Ich historia jest przykładem, że w programie "Rolnik szuka żony" naprawdę można znaleźć miłość swojego życia!