Ewelina z " Rolnik szuka żony " 7 w ostatnim odcinku hitu TVP1 opuściła program. Po randce z Maciejem na łonie przyrody kobieta dowiedziała się, że rolnik ma już swoją faworytkę i dlatego zdecydował, że nie chce robić Ewelinie nadziei. W programie popłynęły łzy, ale ostatecznie kandydatka Macieja powiedziała przed kamerami, że nie ma żalu do rolnika. Ewelina wróciła już do swojego życia i zajrzeliśmy na jej Instagram. Okazuje się, że kandydatka Macieja to prawdziwa artystyczna dusza! Po programie zdecydowała się też nieco skrócić włosy. Świetna fryzura! Ewelina z "Rolnik szuka żony" 7 ścięła włosy Ewelina w programie "Rolnik szuka żony" szybko została uznana przez widzów za jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek siódmej edycji programu. Angażowała się w prace na gospodarstwie, zawsze uśmiechnięta i pomocna. Widać było, że jest zauroczona rolnikiem, ale Maciejowi wpadła w oko Ilona, dlatego Ewelina musiała opuścić jego gospodarstwo. Po programie kobieta wróciła do swojej artystycznej pracy, której efekty prezentowała też w programie, kiedy wysłała Maciejowi razem z listem rysunek swojego autorstwa. To nie wszystko! Ewelina, która już w programie miała krótkie włosy teraz zdecydowała się na ostrzejsze cięcie i wybrała super modnego boba. W tej fryzurze wygląda doskonale! Tego samego zdania są jej obserwatorzy: Urocza kobieta Wyglądasz pięknie w tych krótkich włosach 😍 Tylko spójrzcie na zdjęcia Eweliny, a jej artystyczne prace wprawiają w zachwyt! Zobacz także: Rolnik szuka żony: Maciej pożegnał Ewelinę, a w sieci zawrzało! "Najlepsza ze wszystkich" Ewelina z "Rolnik szuka żony" jeszcze bardziej skróciła włosy. Wygląda doskonale! ...