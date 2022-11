Joanna i Kamil to zdecydowanie ulubieńcy widzów ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Mimo młodego wieku udowodnili, że poważnie myślą o przyszłości. Oboje przyszli do programu, by znaleźć miłość i to im się udało. W finale Kamil zaskoczył nie tylko Joannę, ale i widzów, oświadczając się na oczach milionów. Teraz Joanna opublikowała nowe zdjęcie z pierścionkiem zaręczynowym i zdradziła, że to był dla niej wyjątkowy dzień. Gratulacjom nie ma końca... Joanna z "Rolnik szuka żony" szczerze o zaręczynach z Kamilem Kamil i Joanna szybko stali się ulubieńcami widzów ! Para bardzo poważnie myślała o przyszłości i już podczas rewizyty padły pierwsze poważne deklaracje. Potem okazało się, że Joanna zrezygnowała z pracy i przeprowadziła się do Kamila, aby tam wspólnie budować przyszłość. Podczas randki para wyznała sobie miłość, a internauci nie mieli wątpliwości, że będą razem. W finale Kamil oświadczył się Asi, a ona jak sama pisze: A więc powiedziałam „TAK” ❤️ Najpiękniejszy moment w moim życiu ❤️ - napisała szczerze Joanna Kamil szybko odpowiedział i dodał, że to również dla niego był wyjątkowy moment, a już w programie przyznał, że również bardzo stresujący: W moim również najpiękniejszy 🙌❤️ Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil oświadczył się Joannie w finale! Pierścionek zaręczynowy jest piękny Pod zdjęciem z pierścionkiem zaręczynowym posypały się gratulacje. Ich ilość może zaskakiwać i świadczy tylko o jednym: Joanna i Kamil są ulubieńcami nie tylko widzów, ale i innych uczestników "Rolnik szuka żony". Dużo szczęścia parze życzą m.in. Kandydatki Stanisława: Aleksandra, Tomasz i Adam, Kamila, Justyna, Magdalena Bator, Monika - kandydatka...