"Rolnik szuka żony": Joanna pokazała córkę. Tylko spójrzcie na włosy Antosi!

Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" w hicie Telewizji Polskiej znaleźli nie tylko miłość, ale i ogromną popularność. Wygląda na to, że chcą wykorzystać swoją rozpoznawalność i planują założyć kanał w serwisie YouTube. Para aktualnie mieszka razem i planują wspólną przyszłość, a tymczasem Kamil odpowiedział na pytanie internauty i zdradził, jak zwraca się do Joasi... Kamil "Rolnik szuka żony 8" zdradził, jak zdrobniale nazywa Joannę Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" już są porównywani do Anny i Grzegorza Bardowskich , którzy znaleźli miłość w 2. edycji hitu TVP. Obie pary cieszą się ogromną sympatią i po programie nie zniknęły z mediów społecznościowych, ale rozpoczęły tam swoją działalność. Joanna i Kamil po zakończeniu przygody z programem też planują swój kanał w serwisie YouTube, a obecnie narzeczona rolnika chętnie wykorzystuje Instagram, aby pomagać innym . To właśnie jej opiekuńczość i fakt, że jest wolontariuszką ujęły Kamila podczas czytania listu Joanny. Najlepsza cecha u Asi. Opiekuńczość. (...) Sam fakt, że pomagała, była wolontariuszką. To najbardziej mi utkwiło w pamięci - mówił podczas relacji na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil po programie przytył 12 kilogramów. Zaskakuje powód! Chodzi o Joannę... Kamil podczas relacji zdradził coś jeszcze! Internauci zapytali jak zwraca się do Joanny i rolnik zdecydował się odpowiedzieć. Trzeba przyznać, że para ma poczucie humoru... Smyk, Asiek, Maluch - tak zwraca się Kamil do Joanny Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" planują ślub za dwa lata. Teraz poinformowali o powodach swojej decyzji . Okazuje się, że w przyszłym roku siostra Kamila wychodzi za mąż, ale to nie...