"Rolnik szuka żony" 8: Joanna pochwaliła się wyjątkową chwilą z Kamilem! 

Partnerka Adriana z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem! Ilona opublikowała w sieci nowy wpis, w którym zdradziła, jakie zmiany nastąpiły w jej życiu. Wszystko wskazuje na to, że razem z Adrianem otworzyli własną stajnię! Była uczestniczka hitu TVP poinformowała bowiem, że stajnia znajduje się tuż obok rodzinnego domu rolnika. Czy to oznacza również, że para zamieszkała ze sobą? Wielkie zmiany w życiu Ilony i Adriana Adrian i Ilona wzięli udział w ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony". O tym, że rolnik chce być z Iloną dowiedzieliśmy się dopiero w dniu wyborów. Od tamtej chwili byli uczestnicy show tworzą szczęśliwy związek. Fani pary doskonale wiedzą, że Ilona i Adrian nie mogli spędzać ze sobą tyle czasu, ile by chcieli przez dzielącą ich odległość zamieszkania. Niestety nie da się być zawsze razem. Dzieli nas jednak 300 km...- pisała niedawno Ilona. Wszystko wskazuje jednak na to, że teraz Ilona i Adrian będą spędzać znacznie więcej czasu razem! Partnerka rolnika przyznała, że otworzyli własną stajnię w pobliżu domu Adriana. Kto z Was już wie ze otworzyliśmy własną stajnie? Zapraszamy wszystkich miłośników koni na naukę jazdy do @wymarzona_stajnia 🍀💜🐴💙🐴💜🍀- napisała na Instagramie. Internauci ruszyli z gratulacjami! - Gratuluję !! ciesze się waszym szczęściem ! - dobry wieczór pani Ilonko 😃i dobry wieczór Panie Adrianie 😃 Cieszę się razem z Wami waszymi świetnymi pomysłami i tak trzymać kochani 😃😃😀😀❤️ - Super! Gratulujemy👏 Powodzenia- komentują fani. Ilonie i Adrianowi gratulujemy! Zobacz także: Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" wydali ostre oświadczenie dotyczące ich związku. Mają już dość plotek Ilona...