Jak zachowanie i oczekawania Justyny komentowali fani programu "Rolnik szuka żony"? Jedni kibicują jedynej rolniczce w programie, inni krytykują- dlaczego?

Fajna szczera otwarta usmiechnieta dziewczyna naturalna zycze Ci z calego serca abys znalazla dobrego fajnego faceta dla sb i coreczek pozdrawiam !

Wszystkie te rolniczki zawsze bardzo mocno akcentuja jakie to silne, zaradne i jak to faceci drżą ze strachu na ich widok.. a po co?

W mojej opinii dziewczyna ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, ale i kryteria wobec potencjalnych kandydatów również są zawieszone wysoko...pierwsze P to rozumiem, ale przedsiębiorczość i pracowitość to wiadomo, że mniej zamożny jej nie zachwyci...

Bardzo ciepła i poukładana kobieta- internauci komentowali na Facebooku.