Marek to jeden z najspokojniejszych uczestników 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". 46-latek, w przeciwieństwie do swoich kolegów, już na starcie zaznaczył, że nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia.

Jaka więc musi być jego wymarzona partnerka? Przede wszystkim szczera i uczciwa. Marek nie bez powodu podkreślił akurat te dwie cechy. W przeszłości rolnik przeżył bowiem ogromny zawód miłosny, o którym nie chciał do tej pory opowiadać przed kamerami.

- W poprzednim związku nie zostałem dobrze potraktowany, ale to przeszłość. Najważniejsze, żeby zgłaszały się kobiety, które chcą tego naprawdę. Zwracam się do kobiet rozważnych. Zdaję sobie sprawę, że związek to nie tylko sielanka, ale też sztuka kompromisu i ja jestem w dużej mierze na to przygotowany - mówił enigmatycznie Marek w niedawnej rozmowie z serwisem party.pl.