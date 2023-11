3 z 6

Kolejny uczestnik - Jan, jak sam mówi, jest romantyczny i niespełniony. 58-latek z Brzezin nigdy jeszcze nie był szaleńczo zakochany. Może zauroczony, ale zakochany nie. I na to prawdziwe zakochanie właśnie czeka. Marta Manowska opisuje go jako spokojnego, szczerego i opanowanego miłośnika koni, który musiał trafić do serc wielu pań.

Jaka jest jego wymarzona kobieta? Jak przyznaje… powinna mieć na czym usiąść i mieć czym oddychać.

A jak będzie przepiękna, będzie super. Będzie można żyć, żyć, żyć, aż szkoda będzie umierać - mówi.

Wyznaje też, że bardzo mu doskwiera samotność

Przychodzi sobota, niedziela, jestem sam. Nikomu niepotrzebny. Wtedy wyjeżdża się gdzieś tam bryczką i coś się dzieje…

Tak mysłałam czy do ślubu chciałby pojechać taką bryczką - wtrąca Marta Manowska.

A Jan potwierdza. Właśnie o ślubie marzy. Sam czuje sie młodo, na 30-40 lat. Chciałby żeby jego kandydatka była młodsza, choć nie bardzo.

Bardzo się cieszę, że jestem w tym programie - mówi.

A Marta podpowiada szeptem: - "I że znajdę żonę w tym programie!"

Wierzę w to, że znajdę i nie będę sam - mówi.

Listów do Jana przyszło naprawdę dużo! A jak kandydatki? Spodobało mu się kilka...

Uwagę zwrócił list Małgorzaty, 44-letniej amazonki. Realistki pozytywnie patrzącej na życie i kochającej każdą chwilę. Odłożył ją na pierwsze miejsce.

Zaineresowała go też dziewczyna z plaży. Ma 25-letniego syna i małą suczkę, którą pokazała na zdjęciu. A Janowi chyba bardzo przypadła do gustu.

Na "tak" był też przy artystce, która planuje założyć ekowioskę i poszukuje opieki silnego mężczyzny.

58-letnia Grażyna napisała do niego z Niemiec, to właścicielka efektownego skutera. Nigdy nie ogląda się za siebie i stara się wyciągać z życia to, co najlepsze.

Kolejna kandydatka, Małgorzata, nigdy nie zaznała smaku prawdziwej miłości. Jest mistrzynią nalewek i czyta bajki dla dzieci. Czy znajdą razem zakończenie bajki o Jasiu i Małgosi.

Jan już czeka na spotkanie z kandydatkami. Chce im spojrzeć w oczy. W listach zobaczył kobiety, które mogłyby być u jego boku.