To już kolejny odcinek programu w którym możemy zauważyć, jak Justyna, Ania i Sara walczą o względy Karola. Justyna po raz kolejny przyznała, że źle się czuje w towarzystwie pozostałych dziewczyn. Co więcej, przed kamerami zrobiła rolnikowi scenę zazdrości!

Mam do Ciebie pytania, jestem wrażliwa , zazdrosna. Mam poczucie, że Ci się bardzo spodobała Sara. Czuję się taka odstawiona- Justyna powiedziała do Karola, po tym jak wrócił z Sarą z przejażdżki ciągnikiem.

Później Justyna zabrała Karola na randkę. Podczas spotkania dziewczyna oceniła swoje rywalki, które według niej od pierwszego spotkania są o nią zazdrosne.

Jestem wrażliwa, nie potrafię walczyć! Wiesz co mnie zirytowało? Usiadłam i ona stoi do mnie tyłkiem (Sara) odwrócona, bo nie stanie kulturalnie, nie domyśli się, że ktoś jest w towarzystwie. To nie było od teraz, to było od momentu, jak wróciłam z pierwszej randki i dałeś mi kwiat, dziewczyny jak to zobaczyły, to poczuły zazdrość. Mówiły, że nie nadaję się na wioskę, w tej grupie była dziewczyna, która jest tutaj. Ale ja tu nie przyjechałam dla dziewczyn, tylko dla Ciebie, żeby Ciebie poznać.