- Mieszkam na wsi i czułam się zamknięta w swoim środowisku. Wszyscy się tu znają, więc jeśli miałabym zakochać się w kimś stąd, już dawno by się to wydarzyło. Ciężko tu poznać kogoś nowego, a z portali randkowych nie korzystałam, bo najcenniejszy dla mnie jest kontakt na żywo. Zgłosiłam się do programu, bo chciałam poznać wartościowego człowieka, który ma swoje pasje, co dla wielu ludzi ze wsi jest abstrakcją. Myślą, że mam zbyt wygórowane oczekiwania w stosunku do życia, ale ja tak nie uważam - powiedziała Małgorzata w "Rewii".