Pojawienie się Kasi w programie od początku wzbudzało ogromne emocje. Przypomnijmy, że dołączyła ona do uczestników dopiero po kilku odcinkach. Początkowo Piotr zaprosił do swojego domu trzy inne kandydatki: Emilię, Kasię i Monikę. Niestety, rolnik szybko podziękował za udział swojej faworytce Emilii, gdy dowiedział się, że brała ona już udział w podobnym show. W akcie solidarności z Emilią, program na własne życzenie opuściła też Kasia. Właśnie wtedy do Piotra przyjechała nowa bohaterka - Kasia, która również napisała list do rolnika. Ostatecznie z domu Piotra wyjechała również Monika, ponieważ między nią i Piotrem nie zaiskrzyło. Za to uczucie pojawiło się między rolnikiem i Kasią. Para zdecydowała się kontynuować znajomość. Pojawili się również wspólnie na nagraniach świątecznego odcinka show.