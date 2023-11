Już wiadomo, kto wystąpi w 4. edycji "Rolnik szuka żony". Małgorzata, Mikołaj, Karol, Piotr i Zbigniew! Co sadzą fani programu o wybranej piątce? Sprawdziliśmy pierwsze komentarze. Do gustu nie zbyt przypadł Mikołaj, 72-letni właściciel winiarni. Fani uważają, że będzie to kolejny uczestnik podobny do Zbyszka z poprzedniej edycji, który będzie podrywał dziewczyny i traktował je zbyt przedmiotowo.

Reklama

Małgorzacie zaś fani wypominają wadę wymowy. Pojawiają się też i miłe komentarze. Jakie?

Zobacz: Kasia i Dawid z Rolnik szuka żony 3 wzięli ślub! Mamy zdjęcie młodej pary

Komentarze o nowych uczestnikach Rolnik szuka żony

szkoda że ci bardziej normalni i na których by się ciekawiej patrzyło to nie będą w programie. Teraz tylko będę patrzeć z powodu karola. Chyba po najlepszej edycji poprzedniej czeka nas nuda jak w 2 giej. A Zbyszek jest tylko jeden ten wiesz ten - czytamy na FB Rolnik szuka żony.

Ja też jestem samotną panią ale dla mnie najważniejszy jest charakter a nie wzrost mężczyzny. Czytamy, że pani Małgorzata szuka pana-kandydata na męża wysokiego. O charakterze i rozumie ani słowa. Trochę dziwne oczekiwania i wymagania jak na kobietę wykształconą mieszkającą na wsi , no cóż ale pani jest jeszcze młoda a ja 60+ więc mamy inne poglądy na życie.

Czy w tej edycji to znowu kobieta będzie mieć " największe jaja " ? Dlaczego zawsze jest 2 młodych 2 starych i kobieta ;)dziwne - cyztamy na Facebooku Rolnik szuka żony.

Ale "ci bardziej normalni" i tak dostaną listy, które były do nich adresowane. W mojej opinii są w lepszej sytuacji, bo z racji tego, że nie będą pokazywani w tv, nikt nie będzie komentować ich zachowań, decyzji itd.

Mnie zastanawia tylko jedno czy naprawde mają aż taki kłopot że znalezieniem kogoś czy to tylko na pokaz i wszyskto jest ustawione.

Jak myślicie czwarta edycji "Rolnik szuka żona", bedzie lepsza od poprzednich?

Zobacz także: Rolnik szuka żony: To pewna uczestniczka 4. edycji? Oto 27-letnia Małgorzata - "Rolnik na szpilkach"

Piotr, Mikołaj, Małgosia, Zbigniew i Karol - to nowi uczestnicy "Rolnik szuka żony".

Mat. prasowe

Podobają Ci się nowi uczestnicy show "Rolnik szuka żony"?

Mat. prasowe

Reklama

Marta Manowska poprowadzi już 4. edycję programu.