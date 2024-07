5 z 6

I mimo że mogłoby się wydawać, że Zbigniew chciał szybko po programie kogoś mieć, to jego serce nadal nie jest gotowe na nową miłość.

W programie miał największą śmiałość do kobiet w porównaniu do innych rolników, przez to często był oceniany jako podrywacz. Czy w końcu kogoś znajdzie zgodnie z życzeniem zmarłej żony?