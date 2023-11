Czwarta edycja programu "Rolnik szuka żony" coraz bliżej! Pierwszy odcinek programu zostanie wyemitowany w niedzielę, 3 września, ale już teraz wiemy co się w nim wydarzy - zapytaliśmy o to Martę Manowską. Okazuje się, że nie zabraknie momentów pełnych emocji i chwytających za serce, szczególnie gdy na ekranie pojawią się... no właśnie, kto się pojawi?! Szczegóły poznacie, oglądając nasz wywiad z Martą Manowską!

Marta Manowska wyjawiła nam, co wydarzy się 1. odcinku "Rolnik szuka żony 4"!

W 4. sezonie "Rolnik szuka żony" nie zabraknie emocji!

