Jednym z rolników, którzy chcą spróbować swoich sił w 10. edycji "Rolnik szuka żony", jest 27-letni Dariusz z województwa łódzkiego, specjalizujący się w hodowli wiosennych warzyw. To jednak od ilości listów od kandydatek zależy, czy zobaczymy go jesienią w show TVP 1. Tymczasem Dariusz zgodził się wziąć udział w kwestionariuszu Party.pl. Zobaczcie, jak odpowiedział na kilka naszych pytań!

Dariusz z "Rolnik szuka żony" o wymarzonej randce

W Wielkanoc mieliśmy okazję zobaczyć zerowy odcinek 10. serii "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy 8 kandydatów poszukujących miłości. Jednym z nich jest przystojny Dariusz, który nie wyobraża sobie mieszkać poza wsią. Ma 180 cm wzrostu oraz ciemne oczy. Jego pasją jest m.in. motoryzacja, dobre kino oraz tenis stołowy. A tak Darek odpowiedział na kilka naszych pytań:

Moja wymarzona randka to:

Moja wymarzona randka to randka z ciekawą osobą, która ma poczucie humoru, z którą nie ma nudy i zawsze jest otwarta na różne propozycje.

Mój idealny dzień z partnerem/partnerką to:

To dzień, w którym będziemy razem mogli porobić coś szalonego, coś czego się nie wstydzimy, a na koniec pod wieczór wspólnie odpocząć przy lampce wina

Wymień trzy cechy, które chciałabyś/chciałabyś mieć wspólne ze swoim partnerem/partnerką?

Z moją partnerka na pewno chciałbym mieć wspólne takie cechy jak: poczucie humoru, szczerość, odwaga, ambicja.

Lubię w sobie + nie lubię w sobie:

Lubię to, że jestem osobą odpowiedzialną, wiem czego chcę, jestem pracowity, punktualny i ambitny. Może czasem jestem osobą zbyt szczerą, mówię to co myślę, czasem zbyt łatwo wierzę w ludzi

Moja partnerka oczarowałaby mnie, gdyby…

Moja partnerka oczarowałaby mnie, gdyby wykazywała chęci poznania mojej pracy, była wyrozumiała dla mnie.

W dobry nastrój wprowadza mnie:

W dobry nastrój wprowadza mnie dobra muzyka, spotkanie z przyjaciółmi, praca przy której mogę odpocząć.

Za 10 lat chciałbym:

Za 10 lat chciałbym być już osobą ułożoną zawodowo i prywatnie, mieć żonę, dzieci i żyć szczęśliwie.

Spodobały się Wam odpowiedzi Dariusza? Listy do rolnika należy wysyłać na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Dariusz” i wypełnić formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl. Zachęcamy!

