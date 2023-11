Kiedy rolnik poczuł w programie, że z Kasią się nie uda? Gdy pojechał ją odwiedzić w Trójmieście. Pokazała mu w końcu prawdziwą siebie, a rolnik chciał już wtedy zrezygnować.

Na randce Kasia pokazała mi prawdziwą siebie. (...) Już czuła się pewniej. To nie była do końca ta Kasia, która przyjechała tu do mnie. (...) Nie do końca chciała się związywać. To była szansa dla niej. Myślę, że ona zgłosiła się bardziej dla przygody, bardziej z ciekawości - powiedział Marcie Manowskiej rolnik w książce.