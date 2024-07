Program Rolnik szuka żony spełnia swoją rolę - ludzie znajdują drugie połówki. I tak z drugiej edycji show mamy już pięć par, które są razem. Ale i rolnicy z pierwszej edycji programu po czasie też znajdują miłość. Zbyszek, który w programie liczył, że połączy go uczucie z Kasią, rok po programie odnalazł szczęście u boku pewnej Judyty! Kim jest nowa ukochana?

To delikatna i świeża sprawa. Nie chcę o tym opowiadać, żeby nie zapeszać - czytamy wypowiedź Zbyszka w Rewii.

Nowa dziewczyna Zbyszka mieszka niedaleko jego domu i też pochodzi z Kaszub. Numer do Judyty dała mu ich wspólna znajoma, Zbyszek spróbował i nie żałuje.

Miło mieć dziewczynę, która rozumie co to szacunek do ziemi, zwierząt, rodziny i pracy - mówi rolnik.