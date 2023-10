Roksana z "Rolnik szuka żony" urodziła! Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej pochwaliła się nagraniem ze szpitala i po raz pierwszy pokazała dziecko. Roksana nie ukrywa swojego szczęścia, a internauci już pospieszyli z gratulacjami.

- Jesteśmy już w trójkę. (...) Miałam być na obserwacji, ale parametry badania ktg wyszły, jakie wyszły i maluszek musiał już wyjść na świat- wyznała uczestniczka "Rolnika".

Roksana z "Rolnik szuka żony" została mamą

Roksana w programie "Rolnik szuka żony" była kandydatką Stanisława, ale w programie nie znalazła swojej drugiej połówki. Niedługo po zakończeniu przygody w show pochwaliła się, że jest zakochana, a kilka miesięcy temu podzieliła się radosną nowiną o ciąży. Teraz Roksana z "Rolnik szuka żony" oficjalnie pokazała pierwsze zdjęcia z synkiem i zdradziła, że chłopiec ma na imię Oliwier. Choć droga Roksany do macierzyństwa nie była łatwa, to uczestniczka nie ukrywa, że pomimo łez w końcu jest szczęśliwa i wdzięczna za to, że cała rodzina jest już w komplecie.

- Jesteśmy już prawdziwymi rodzicami. Wiele się wydarzyło i każdego dnia byliśmy wystawiani na różne próby. Długi pobyt w szpitalu, łzy bezsilności jak i radości, ciągła niewiadoma, oczekiwanie na decyzję, 20 minut najdłuższe w moim życiu…. Jestem wdzięczna???? - napisała Roksana w opisie do filmu.

YouTube / Sarna w terenie

Internauci natychmiast pospieszyli z gratulacjami i w komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń dla świeżo upieczonych rodziców:

- Gratulacje Kochani, niech Maluszek chowa się zdrowo, dużo szczęścia dla Was - Gratulacje kochani.. Dużo zdrówka dla maleństwa - Gratulacje

YouTube / Sarna w terenie

Roksana z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że końcówka ciąży i wiele tygodni spędzonych w szpitalu były dla niej naprawdę trudne, ale mogła liczyć na ogromne wsparcie partnera. Uczestniczka hitu TVP nie kryje łez, mówiąc o tym, że jej syn jest wcześniakiem. Roksana dodaje też, że wszystko dobrze się skończyło, ale nie jest jeszcze gotowa, aby opowiedzieć o tym trudnym czasie sprzed narodzin synka.

YouTube / Sarna w terenie

Całą relację z powrotu szczęśliwej rodziny do domu obejrzycie tutaj! My również dołączamy się do gratulacji i życzymy świeżo upieczonej mamie oraz jej maluszkowi dużo zdrowia i wszystkiego dobrego.