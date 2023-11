Waldemar w 10. edycji "Rolnik szuka żony" bez wątpienia jest największą gwiazdą tego sezonu, a jego zachowanie jest szeroko komentowane w sieci. Flirtowanie z kobietą poza programem, ocenianie wyglądu Ewy i rozstanie z Anną w samochodzie - to wszystko złożyło się na to, że o Waldemarze zrobiło się naprawdę głośno, a internauci sugerują, że uczestnik chciał, aby u niego nie było nudno i faktycznie zapewnił widzom emocje jak w kinie akcji, które tak uwielbia. Teraz Konrad Smuga, reżyser programu "Rolnik szuka żony" opowiedział o Waldemarze i podkreśla, że darzy go sympatią, choć nie brakowało trudnych momentów...

Reklama

Reżyser "Rolnik szuka żony" szczerze o Waldemarze

Z odcinka na odcinek Waldemar wywołuje coraz większe emocje, a jego zachowanie wobec kandydatek sprawia, że na uczestnika "Rolnik szuka żony" spłynęła fala hejtu. Reżyser programu mówi wprost, że każda edycja ma swojego bohatera, który wywołuje największe emocje i tym razem został nim Waldemar. Konrad Smuga w rozmowie z "Faktem" nie ukrywa, że prywatnie rolnik jest "wspaniałym człowiekiem". ale nie zawsze było łatwo i Waldemar jeszcze wszystkich zaskoczy!

Każda edycja ma bohatera, na którym zawiesza się uwaga. W tej edycji to jest Waldemar. Jest wspaniałym człowiekiem, choć jak wszyscy wiedzą, mieliśmy trudne momenty. Polecam obejrzenie serii do końca, bo mogą być niespodzianki. powiedział wprost Konrad Smuga, reżyser 'Rolnik szuka żony'.

kadr "Rolnik szuka żony" TVP

Zobacz także: Waldemar z "Rolnika" podzielił się nowiną. "Mam nadzieję, że niespodzianka się spodoba"

Reżyser "Rolnika" zdaje sobie sprawę, że Waldemar popełnił kilka błędów i to sprawiło, że początkowa sympatia widzów szybko zamieniła się w krytyczną ocenę jego zachowania. Choć sam rolnik podkreślał, że nie przejmuje się hejtem, to już wcześniej został uprzedzony o tym, jak to wygląda w praktyce, że wielu uczestników mierzy się z ostrą krytyką na swój temat.

Waldemar popełnił trochę błędów. Był kochany i chwalony na początku a teraz ma złe notowania. Oczywiście można go krytykować, ale nie krytykujmy za rzeczy, które nam samym zdarza się robić. Też nam się zdarza nie mówić prawdy, zmieniać zdanie. To, że Waldemar jest w telewizji sprawia, że jest hejtowany. Bohaterów moich programów zawsze uczulam na hejt komentuje dla 'Faktu'.

Konrad Smuga reżyser Rolnik szuka żony fot. Wojciech Olkusnik/East News

Zobacz także: Anna z "Rolnik szuka żony" 10 jest zakochana! Pokazała zdjęcie z randki

Reklama

Wygląda na to, że Waldemar faktycznie jeszcze zaskoczy w programie "Rolnik szuka żony", jak zapowiada sam reżyser i być może w finale dowiemy się, z kim ostatecznie rolnik nawiązał relację po programie. Według doniesień medialnych związek z Ewą miał się błyskawicznie zakończyć, ale co ciekawe sam Waldemar publikuje zdjęcie z tajemniczą kobietą. Być może to właśnie ta kobieta, z którą kontaktował się i flirtował poza programem?

screen "Rolnik szuka żony"