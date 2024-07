Renata Kaczoruk jednak miała przyjaciół w programie "Azja Express"? Modelka jest jedną z osób, która wzbudza najwięcej emocji w show TVN. I to niekoniecznie tych pozytywnych. Niemal po każdym odcinku "Azja Express" na profilu Renaty Kaczoruk na Instagramie pojawiają się nieprzychylne komentarze pod adresem modelki.

Ostatnio jednak dziewczyna Kuby Wojewódzkiego zapowiedziała na swoim profilu na Instagramie, że "Polska ją jeszcze pokocha". Z niecierpliwością czekamy zatem na ten odcinek, kiedy Renata Kaczoruk pokaże swoje inne oblicze. Tymczasem na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiła się fotka z konferencji programu, na której gwiazda pozuje z innymi uczestniczkami "Azja Express" - Agnieszką Włodarczyk i Hanną Konarowską. Jedna z "fanek" zamieściła pod zdjęciem bardzo zabawny komentarz:

O dziwo tym razem pod postem gwiazdy nie ma negatywnych komentarzy:

@renul_ka naszła mnie dzisiaj pewna refleksja. Oglądałam wczoraj top model i tam jeden z całkiem przystojnych modeli w sposób arogancki i wręcz chamski odnosil się do swojego kolegi-rywala. Padały zdania typu z taką morda nic więcej nie wygrasz itp. Dziś z ciekawości zajrzałam na jego profil, myślę sobie poleje się pewnie fala hejtu. Nic bardziej mylnego!! Znalzlam komentarze typu super ze jesteś taki odwazny każdy ma prawo się zdenerwowac, zajdziesz daleko masz charakterek itp itd. No to nieźle kiedy kobieta jest wyrazista, stanowcza, oryginalna, pewna siebie i skuteczna to należy nazwać ja ostatnią suka A facetowi, który szczerze mówiąc serio wykazał się brakiem kultury, jeszcze dopingujem! Żenada! Czy aby to znaczy że za hejtem w Polsce stoją głównie zakompleksione kobiety, które wyzywaja sie w ten sposob na innych ? Hm warto by zrobić jakieś badania na ten temat bo skała tego zjawiska rośnie i zwala z nóg. Jedno jest pewne hejterzy to niezbyt inteligentni ludzie :) powodzenia renatka i nie zmieniaj sie

@renul_ka kiedyś takie kobiety jak Ty, które znają swoją wartość i mają coś do powiedzenia straszliwie karali ba od czarownic nawet wyzywali ✌????✌ i nie ma co przejmować się takimi maluczkimi założę się,że ich życie tylko przez nich samych jest jakie jest i lepiej się przeca w InternetU powyżywac a jakby tak face to face to by pouciekali od razu i bądź zawsze sobą nigdy się nie zmieniaj dzieciaku kochany no i oczywiście do zoba dziś w Azjii ✌????✌????✌????✌