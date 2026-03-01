Przygotowania do startu nowej edycji Taniec z Gwiazdami nabierają tempa. W mediach społecznościowych programu pojawił się humorystyczny komunikat zapowiadający nadchodzący sezon i atmosferę, jaka będzie towarzyszyć widzom podczas kolejnych odcinków.

Nietypowa zapowiedź nowej edycji

Tuż przed startem nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" na oficjalnym profilu programu pojawił się wpis utrzymany w wakacyjnym klimacie. Twórcy programu ogłosili, że "zostały ostatnie pokoje w hotelu", zachęcając widzów do oglądania pierwszego odcinka.

W komunikacie można było przeczytać, że pięciogwiazdkowy "obiekt" oferuje między innymi:

taneczne występy w formule all inclusive,

12 gorących par oraz 4 nieprzewidywalnych jurorów,

„zameldowania” w niedzielę od godziny 19:55,

stały dostęp do dobrej zabawy,

Wi-Fi dostępne jedynie w „hotelowym lobby”.

Całość była oczywiście żartobliwą formą zapowiedzi programu i nawiązaniem do atmosfery rozrywki oraz emocji, które towarzyszą każdej edycji show.

Odliczanie do pierwszego odcinka

Premiera pierwszego odcinka nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już w niedzielny wieczór. Widzowie ponownie zobaczą gwiazdy i tancerzy walczących o jak najlepsze noty od jury oraz sympatię publiczności.

Opublikowany wpis wyraźnie pokazuje, że produkcja stawia nie tylko na taniec i rywalizację, ale także na dobrą zabawę i dystans do programu. Fani nie kryją, że z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie nowej edycji.

