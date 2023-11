Szerokim echem odbiły się w mediach słowa Rafała "Roofiego" Kamińskiego w programie "World of Dance Polska", który po występie tancerzy z Ukrainy wzniósł okrzyk "Sława Ukrainie" - uznawany za pozdrowienie ukraińskich nacjonalistów i banderowców, którzy brali udział w rzezi wołyńskiej. Niektórzy widzowie show Polsatu są poruszeni i uważają, że tancerz powinien zostać usunięty z programu! "Roofi" nie pozostał obojętny na atak internautów i zabrał głos w sprawie! Zrobił to bezmyślnie?

Zobacz: Olga Kalicka na spotkaniu z fanami "World of Dance"! Widać brzuszek? To już 5. miesiąc! ZDJĘCIA

Jak komentuje to sam zainteresowany? Na Facebooku pod jednym z postów napisał:

Głos zabrał również na Instagramie, gdzie wdał się w dyskusję z innym internautą:

Znam dobrze historie, albo przynajmniej mam taka wiedzę jaka jest ogólnie dostępna. Dla współczesnych Ukraińców nie-nacjonalistów te słowa maja duże znaczenie. Moja żona jest Ukrainką, mam tam rodzinę. W mojej intencji nie jest to wspomnienie rzezi wołyńskiej ani niczego co jest z tym związane. Także ludzie - dajcie spokój z wczówkami. Ja tez nie toleruje nacjonalizmu. Tak jak powiedziałem - nie to było moją intencją. Nie ważne czy jest to nacjonalizm ukraiński, niemiecki, włoski, czy chociażby polski. To wszystko zło. Niestety nacjonaliści przywłaszczają sobie rzeczy wartościowe, jak chociażby to „pozdrowienie” lub swastyka, która kiedyś była po prostu symbolem słońca. Narazie cierpliwie znoszę obrażanie mnie, ale rozumiem, ze ludzie mnie nie znają i maja dość ograniczony punkt widzenia.