W nowej edycji show Taniec z Gwiazdami zatańczy Rafał Jonkisz! Młody Mister Polski pokaże czy ma dryg do tańca, dotąd jego specjalnością były popisy akrobatyczne. To będzie dla niego ciekawy rok - nie dość, że będzie robił maturę, to powalczy też o Kryształowa Kulę.

Reklama

Rafał Jonkisz w Tańcu z Gwiazdami

Jonkisz to trzecia znana gwiazda, która zatańczy w piątej edycji tanecznego show. Wiemy już, że pojawi się w niej m.in. Elżbieta Romanowska - gwiazda "Rancza". Do tego na parkiecie Tańca z Gwiazdami zobaczymy też Dorotę Chotecką, również aktorkę z serialu "Ranczo", a przy okazji żonę Radosława Pazury.

Rafał Jonkisz ma zaledwie 18 lat i na razie ostro przygotowuje się do studniówki. Nawet zrobił konkurs na swoją partnerkę studniówkową :).

Zobacz także

Wygląda na to, że polonez będzie chyba najtrudniejszym tańcem, jakiego będzie musiał się teraz nauczyć Jonkisz. Choć z pewnością będzie mu prościej niż innym gwiazdom. W końcu jest uczniem rzeszowskiej szkoły mistrzostwa sportowego na profilu akrobatycznym. Ćwiczy akrobatykę od 6. roku życia. A do tego zdobył tytuł wicemistrza świata w Show Dance (Praga 2014), prezentując swoje akrobatyczne umiejętności.

My już nie możemy się doczekać jego TzG, a Wy?

Zobacz: Pan Lotto i Agnieszka Kaczorowska razem w Tańcu z Gwiazdami?! "Jest piękną kobietą, mogłoby coś z tego wyjść..."

Rafał Jonkisz, tak ubierze się na studniówkę?

STYLÓWKA NA STUDNIÓWKĘ GOTOWA :-)Dzisiaj miała premierę na Airport Bridal Day- stylowe wesele, ale jest na tyle...

Posted by Rafał Jonkisz on 10 stycznia 2016

Rafał Jonkisz pracuje jako model:

Najlepszą motywacją do pracy nad sobą, jest widok sukcesu innych????Nie zazdrość, nie żaden hejt, tylko konsekwentne dąż...

Posted by Rafał Jonkisz on 11 stycznia 2016

Reklama

Rafał Jonkisz dużo uczy się od poprzedniego Mistera Polski Rafała Maślaka: