Kornelia, którą doskonale znamy z minionej edycji matrymonialnego show "Ślub od pierwszego wejrzenia" opublikowała nowe zdjęcia na swoim instagramowym profilu. Niestety nie takiej reakcji się spodziewała. O co chodzi? Sami zobaczcie!

Pomimo faktu, że dziewiąta edycja miłosnego formatu TVN-u zakończyła się już jakiś czas temu, fani wciąż uwielbiają śledzić losy swoich ulubieńców. W tym gronie bezapelacyjnie znalazła się Kornelia, która na antenie została połączona przez specjalistów z Markiem. Ta dwójka do teraz tworzy udany duet, na bieżąco relacjonując, co dzieje się w ich życiu. Ostatnio u zakochanych szczęśliwa nowina goni kolejną. Jakiś czas temu Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła pierwsze szczegóły ślubu kościelnego. Wówczas fani ruszyli z gratulacjami. Tym razem jednak nie byli tak łaskawi.

Po wystąpieniu w show uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. To właśnie tam wylądowały nowe zdjęcia, w licznych, wiosennych stylizacjach, którymi pochwaliła się Kornelia. Jak się jednak okazuje, te nie przypadły do gustu fanom. W związku z czym posypały się liczne komentarze.

U mnie porządki wiosenne nie tylko w szafie już się zaczęły, rzadko chodzę na zakupy, ale jak już się wybieram to wracam z wieloma torbami, trochę zaszalałam i zdecydowałam się na ciuchy trochę w innym stylu. Co myślicie? Która wersja do mnie najbardziej pasuje, bo ja najlepiej czułam się w bluzie, jednak stawiam na wygodę!

napisała.