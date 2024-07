Co Radosław Majdan sądzi o stylizacjach Grzegorz Krychowiaka? Były piłkarz w sobotę był gościem "Dzień Dobry TVN", gdzie zabrał głos na temat mody wśród piłkarzy. Jednym z tematów rozmowy były zestawy Krychowiaka, które w sieci wzbudzają dużo emocji i są szeroko komentowane. Długi płaszcz z futrzanym kołnierzem skomentował nawet sam Zbigniew Boniek. Radosław Majdan przyznał, że stylizacje jego kolegi po fachu są bardzo dopracowane, ale on może sobie na to pozwolić. Ukochany Małgorzaty Rozenek zażartował jednak, że gdyby nie znał Grzegorza to pomyślałby, że być może jest blogerem modowym:

Grzegorz Krychowiak otwarcie mówi o tym, że lubi się dobrze ubrać i to jest indywidualna sprawa. On ma swój styl i ja nie jestem od oceniania tego. Bez wątpienia on jest kolorowym ptakiem wśród naszych reprezentantów. Ma swoje zdanie, głośno o tym mówi i jest bardzo aktywny na Facebooku. Gdybym go nie znał pomyślałbym, że to jest bloger modowy, a nie sportowiec. Niemniej jednak on może sobie na to pozwolić, bo na boisku daje dużo z siebie, jest fighterem, więc może spojrzeć na to, co robi poza boiskiem z przymrużeniem oka?