Reklama

Radek i Dorota Liszewscy byli pierwszymi gośćmi w nowym programie Polsatu - "The Story of My Life. Historia naszego życia". Dzięki doskonałej charakteryzacji poznaliśmy historię życia Radka i Doroty Liszewskich od chwili obecnej aż do późnej starości. Zobaczcie, jak słynne małżeństwo będzie wyglądać za 40 lat!

Zobacz: Liszewski chwali się w śniadaniówce: Ludzie robią sobie zdjęcia pod moim domem

Znakomici fachowcy z brytyjskiego Millennium FX, którzy pracują przy hollywoodzkich produkcjach, między innymi takich jak „Szeregowiec Ryan”, „Gladiator” czy „Grawitacja”, dodali Radkowi i Dorocie Liszewskim 20 i 40 lat. Efekty ich pracy przeszły najśmielsze oczekiwania pierwszych gości „Story Of My Life. Historia naszego życia” i wycisnęły mnóstwo łez! Zobaczcie Radka i żonę Dorotę jako osiemdziesięciolatków! WOW!

Za tydzień gośćmi programu będą Julia Wieniawa i Antek Królikowski! (już w piątek 9 marca o 22:10 w Polsacie).

Zobacz: Jak na starość będą wyglądać Kurdej-Szatan i Wieniawa? Dowiecie się z "The Story of My Life"! ZDJĘCIA

Materiały prasowe