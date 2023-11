Już pod koniec lutego TVN wyemituje pierwszy odcinek programu "Agent. Gwiazdy". Wśród uczestników znaleźli się m.in. Mariola i Andrzej Gołotowie! Jak donosi magazyn "Party", dla małżeństwa udział w show był nie tylko wielką przygodą, ale też... trudnym sprawdzianem dla ich związku. Powód? Państwo Gołotowie wrócili z planu mocno skłóceni.

Co poróżniło Gołotów na planie "Agenta"?

Jak czytamy w "Party", na udział w show „Agent. Gwiazdy” producenci namawiali Mariolę i Andrzeja Gołotów kilka miesięcy. Co ciekawe, ich kandydaturę zaproponowała prowadząca program Kinga Rusin, która rok temu w Chicago realizowała z nimi materiał do „Dzień dobry TVN”. Ta wizyta zaowocowała nie tylko przyjaźnią, ale i zaproszeniem do programu!

Przyznaję, że lecąc na Wyspy Kanaryjskie, nie wiedzieliśmy z żoną, w co się pakujemy (śmiech). To była ekstremalna przygoda, która omal nie zakończyła się dla mnie rozwodem. Ledwo odpokutowałem – wyznał Andrzej Gołota.

Okazuje się, że pięściarz mocno podpadł swojej żonie Marioli. Adrenalina, wyczerpujące fizycznie i psychicznie zadania sprawiły, że emocje wzięły górę i przy wykonywaniu zadań Andrzej Gołota skupił się na sobie i pomocy innym uczestnikom. Żona boksera była zdana sama na siebie...

Przy wykonywaniu jednego z zadań mąż mi nie pomógł. I poczułam się tak, jakby mnie porzucił. Pierwszy raz w życiu! Wyrwał mi kawałek serca – wyznała Mariola.

Po powrocie do domu Mariola długo nie dała się przeprosić Andrzejowi. Pięściarz nie ukrywa, że bał się, iż ich szczęśliwy dotąd, trwający 30 lat związek, zawiśnie na włosku. Ale Gołota wykazał się sprytem i znalazł sposób, by udobruchać ukochaną żonę.

To nie była moja wina, ale Mariola była nieugięta. Kajałem się codziennie, powtarzając: mój błąd, mój błąd i w końcu udało mi się tą dziurę zacerować. Całe szczęście, bo z Mariolą lepiej nie zadzierać. Ani w życiu, ani na sali sądowej – tłumaczy w rozmowie z "Party" bokser.

Jak długo Gołotowie zostaną w programie? Jakie plany ma teraz pięściarz i czy planuje jeszcze walczyć w ringu? Więcej szczegółów w nowym "Party".

