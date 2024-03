Najpierw podbijała i szokowała w uwielbianym show TTV "Królowe życia", teraz natomiast co tydzień, w niedzielne wieczory możemy ją oglądać na najpopularniejszym parkiecie w Polsce, w tanecznym programie Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Czym tym razem zaskoczyła ulubienica fanów w piątym odcinku show? Koniecznie sprawdźcie!

Reklama

"Taniec z gwiazdami": Jak wypadła Dagmara Kaźmierska?

Czternasty sezon tanecznego programu co tydzień dostarcza nam niesamowitych emocji. Widzowie co niedzielę zasiadają przed telewizorami, aby podziwiać swoich ulubieńców na szklanym ekranie. A tych nie brakuje. Obecna edycja obfituje w naprawdę gorące nazwiska. Co tydzień z programem żegnamy jedną z par. W ostatnim odcinku jednak były to aż dwa taneczne duety - Beata Kowalska i Mieszko Masłowski oraz Filip Chajzer i Hanisa Żudziewicz. Nie da się także ukryć, że zarówno jury, jak i widzowie mają już swoich faworytów. Ostatnio to Roksana Węgiel zachwyciła wszystkich w "Tańcu z Gwiazdami". Równie wielkie emocje wzbudza jednak Dagmara Kaźmierska. Co się wydarzyło tym razem?

Wojciech Olkusnik/East News

Jak się okazuje, przedświąteczny czas dla Dagmary Kaźmierskiej był bardzo pracowity, ponieważ ta przygotowywała się do swojego tanecznego show, ze swoim partnerem - Marcinem Hakielem. Z jakim skutkiem? W piątym odcinku mogliśmy oglądać prawdziwy przełom w jej wykonaniu! Ta została pochwalona przez jury!

Przetańczyłaś tego walca. Troszeczkę zabrakło mi tych emocji... Ale spokojnie, przetańczyłaś. zaczął Rafał Maserak.

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 31.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 5.

N/z: Dagmara Kazmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News

Jedno jednak pozostało niezmienne w "Tańcu z gwiazdami". Ocena Iwony Pavlović, która była bezlitosna. W humorystyczny sposób oceniła "Królową życia":

Jako jedyna nie robisz w tym programie postępów. Tańczysz tak, jak tańczyłaś. mówiła Iwona

Potem kolejny raz wbiła jej szpilę podczas oceny, dając Dagmarze jedynie 3 punkty. Łącznie gwiazda otrzymała ich 25. Tym samym wylądowała na samym końcu tabeli.

Zobacz także

Ewa Kasprzyk dodała zaś:

Dagmara, naprawdę jaka Ty jesteś, nie wie nikt... u byłaś tak jak dziewczynka, skromna, pokorna... Masz tak dużą gamę możliwości, muszę to powiedzieć... Coraz lepiej tańczysz. mówiła aktorka

Reklama

Zobacz także: Antoni Królikowski o wstępie Małgorzaty Ostrowskiej- Królikowskiej w "Tańcu z Gwiazdami": "Mama poszła w tango"

Fot. Wojciech Olkusnik/East News, Warszawa, 31.03.2024. Taniec z Gwiazdami XIV edycja POLSAT - odcinek 5.

N/z: Dagmara Kazmierska, Marcin Hakiel Wojciech Olkusnik/East News