Finał "The Voice Kids": Znamy gości specjalnych finałowego odcinka. Kto wystąpi na scenie? 

W "The Voice kids" emocje sięgają zenitu! Już w sobotę 17 kwietnia poznamy zwycięzcę czwartej edycji! W finale niesamowite wokalne umiejętności zaprezentują: Sara Egwu-James, Tatiana Kopala i Olek Klembalski. Na scenie "Voica" pojawią się również goście specjalni! Poznajcie szczegóły.

Sylwia Grzeszczak i Rafał Brzozowski na scenie "The Voice of kids"

Sylwia Grzeszczak niedawno zaskoczyła fanów nowym utworem. Jej singiel "Prawda o nas" cieszy się ciepłym przyjęciem słuchaczy. W dodatku w teledysku wystąpiła jej ukochana córeczka! Teraz wokalistka zaprezentuje się na popularnej scenie "The Voice Kids" i przy okazji wesprze finalistów!

Trudno byłoby sobie wyobrazić finał muzycznego dziecięcego show TVP bez Rafała Brzozowskiego, który już za nieco ponad miesiąc będzie reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji. Na scenie zaprezentuje swoją konkursową propozycję "The Road". Czy ten utwór przyniesie mu sukces?

Jednak tego dnia przede wszystkim nie można zapomnieć o zdolnych finalistach "The Voice Kids". Do tej pory każdy z występów Olka Klembalskiego, Tatiany Kopały czy Sary Egwu-James rozkładał widzów na łopatki. Tym razem również nie zabraknie emocji, tym bardziej, że młodzi wokaliści zaprezentują swoje nowe single przygotowane specjalnie na finał "The Voice Kids"!

Czas poznać czwartego zwycięzcę "The Voice Kids"! Trzymamy kciuki za każdego!

Zobacz także: Internauci zadecydowali, kto wygra finał "The Voice Kids"! "Przypomina Whitney Houston". Widzowie chcą, żeby wystąpiła na Eurowizji!

mat. prasowe Polsat

