Internauci zadecydowali, kto wygra finał "The Voice Kids"! "Przypomina Whitney Houston". Widzowie chcą żeby wystąpiła na Eurowizji! 

Pierwsza część finału czwartej edycji "The Voice Kids" wzbudziła w fanach programu ogromne emocje. Choć nie wszyscy zgadzają się z decyzjami jurorów, ostateczny głos należy do widzów, a wszystko wskazuje na to, że ci już wybrali swojego zwycięzcę! Kto zdobędzie statuetkę i zostanie najlepszym, dziecięcym głosem w Polsce? Internauci już widzą ją na Eurowizji.

Kto wygra "The Voice Kids"?

Choć wielu liczyło na to, że zwycięzca czwartek edycji "The Voice Kids" zostanie wyłoniony już 10 kwietnia, produkcja programu doskonale wie, jak trzymać widzów w napięciu. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron już zadecydowali, kto z ich drużyn wystąpi w ścisłym finale, a wybór jurorów padł na Tatianę, Olka i Sarę. Teraz wszystko w rękach fanów muzycznego talent show, którzy dzięki swoim głosom mogą wytypować, w czyje ręce trafi główna nagroda, a sądząc po licznych komentarzach, które możemy przeczytać w oficjalnych mediach społecznościowych "The Voice Kids", wygląda na to, że zwycięzca czwartej edycji programu został już wybrany!

- Wszystkie dzieciaki są świetne... Ale Sara jest z innej planety!! Trzymam kciuki za Sarę!!! - W ogóle nie wiem czy ktoś też ma takie odczucie że Sara przypomina Whitney Houston naprawdę jest cudowna.. - W Polsce nie mamy tak pięknego męskiego głosu dlatego jestem za Olkiem. Sara jest cudowna w 100% ale Olek jest nowością wokalną - Sara. Od przesłuchań w ciemno twierdziłam, że wygra i zdania nie zmieniam. To samo mówiłam w edycji, gdy wygrał Marcin. - Sara śpiewa jak anioł powinna wygrać i warto pomyśleć o Eurowizji dla niej ma duże szanse na wygraną - Wszyscy młodzi artyści są wspaniali, utalentowani, super zdolni....wszystkich wspieram, kibicuje...ale w tej edycji Sara jest zjawiskiem - Sara jest gotowa głosem zawojować świat, po prostu nigdy nie słyszałam dziecka które wygląda i śpiewa na poziomie Whitney.... no zbieram szczenę z podłogi... - Sara wyglada jak młoda Whitney H. Śpiewa owszem bardzo ładnie, z tą urodą egzotyczną i znajomością angielskiego - istny 'towar' eksportowy Wygra. - Sara jest bezkonkurencyjna. I to nie jest ustawione. Po prostu ma największy talent. O to w tym programie chodzi, żeby takie perełki jak Marcin czy Sara odkryć.

Jak się okazuje, faworytką internautów jest Sara! Widzowie oceniają dziewczynkę jako najmocniejszy i najbardziej anielski głos czwartej edycji "The Voice Kids" i porównują ją do legendarnej Whitney Houston. Co więcej, niektórzy już widzą jej występ na Eurowizji Junior i uważają, że to ona powinna reprezentować muzyczne, dziecięce talenty w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu. Tatiana i Olek to jednak bardzo mocna konkurencja - widzowie programu zakochali się w głosie jego jednej z najmłodszych uczestniczek, a wielu stwierdziło, że pierwszy, finałowy występ Olka był wręcz elektryzujący i chłopak o takim głosie to prawdziwe odkrycie. Kto waszym zdaniem wygra "The Voice Kids"? Czy komentarze fanów faktycznie już przesądziły o zwycięstwie Sary?

O wygraną w programie zawalczy Tatiana, Olek i Sara, jednak internauci sądzą, że to Sara ma zwycięstwo w kieszeni. Zgadzacie sie?

Dziewczynka, która znajduje się w drużynie Tomsona i Barona od swojego pierwszego występu oczarowała widzów. Czy to drużyna chłopaków wygra?