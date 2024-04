Afera wokół kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej zdaje się tylko przybierać na sile, a tymczasem była gwiazda TTV zdecydowała się odpowiedzieć na jeden z komentarzy na swój temat. Porównała się do zmarłego niedawno Tomasza Komendy? Te słowa mówią same za siebie:

Dagmara Kaźmierska jeszcze niedawno była gwiazdą "Tańca z Gwiazdami", gdzie oprócz kontrowersji zyskała też ogromną sympatię widzów. Wszystko zmieniło się, gdy celebrytka zrezygnowała z udziału w show, a niedługo później światło dzienne ujrzał materiał opisujący jej kryminalną przeszłość. Artykuł zszokował opinię publiczną, a coraz więcej osób wypowiadało się nt. Dagmary Kaźmierskiej również na instagramowym profilu Marcina Hakiela, który niedawno tańczył z nią w show Polsatu.

Oprócz fali krytyki pod ostatnim wpisem tancerza pojawił się też pozytywny wobec Kaźmierskiej komentarz:

Tak mi okropnie przykro w zw z tym hejtem co się na Panią wylewa a przy okazji na Marcina. Nigdy się Pani nie kryła z przeszłością! Nie rozumiem skąd ten publiczny lincz ! Każdy wiedział co kiedyś się działo, była Pani w więzieniu, odsiedziała swoje. Straszne co się dzieje w mediach. Nagle jakaś Marysia żali się co przeszła, która wiedziała na co się pisze- każdy zna realia. Wiedziała co będzie robić i jak to się może skończyć. Sama przyszła aby zarabiać na prostytucji. A teraz tak jak przy akcji me to nagle płacze po tylu latach jakie traumy ma. Sama w to weszła, nikt jej nie porwał przecież

- pisze internautka.