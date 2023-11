Reklama

Program "Rolnik szuka żony" przyciąga miliony widzów przed ekrany telewizorów. I to, jak się okazuje, nie tylko w Polsce! Hitem stała się także belgijska wersja show - "L'Amour est dans le pré". Jak się okazuje, producenci zagranicznego formatu pracują nad nową edycją show i szukają rolników w... Polsce!

Rolnik po belgijsku

Może Was to zaskoczy, ale twórcy belgijskiej wersji programu zakochali się w Polsce! Ostatnio zafundowali uczestnikom 10. sezonu "L'Amour est dans le pré" podróż do naszego kraju! Rolnik Olivier wraz z partnerką Manon wybrał się w podróż po Dolnym Śląsku. Zakochani odpoczywali także w Zamku Topacz.

Rolnik wraz z wybranką miał okazję spróbować polskich regionalnych potraw oraz skorzystać z oferty zamkowego SPA. W projekt była zaangażowana również Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

– Postanowiliśmy wykorzystać do promocji naszego kraju jeden z najbardziej popularnych programów zarówno w Polsce, jak i w Belgii. Od kilku miesięcy istnieje bezpośrednie połączenie Belgii z Wrocławiem, dlatego zdecydowaliśmy się na promocję atrakcji turystycznych Dolnego Śląska – tłumaczy prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Robert Andrzejczyk.

Ale to nie wszystko! Belgijskim producentom tak bardzo spodobało się w Polsce, że szukają tutaj rolnika do kolejnej edycji show! Niestety, jest jeden warunek, żeby wziąć udział w belgijskiej wersji "Rolnik szuka żony". Trzeba być... Belgiem! Producenci "L'Amour est dans le pré" szukają właśnie samotnego Belga rolnika, który mieszka w Polsce i chciałby wystąpić w programie.

Myślicie, że twórcom belgijskiego formatu uda się znaleźć samotnego rolnika Belga z Polski?

Program "Rolnik szuka żony" budzi emocje zarówno w Polsce, jak i w Belgii

Teraz w belgijskiej wersji "Rolnik szuka żony" wystąpią rolnicy z Polski?

