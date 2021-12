"Prince Charming": Wiemy już, kogo wybrał Jacek! Kto wygrał pierwszą edycję show?

To już! Wielki finał 10., jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie za nami. Do tanecznej bitwy stanęli aktorka i prowadząca Barbara Kurdej-Szatan w parze z Jackiem Jeschke oraz kucharz Damian Kordas w parze z Janją Lesar. Obie pary od początku były faworytami programu. Jednak Kryształowa Kula "Tańca z gwiazdami" oraz nagrody pieniężne - 100 tys. dla gwiazdy i 50 tys. dla tancerki - mogły trafić tylko do jednej z nich. Zwycięzcami "Tańca z gwiazdami" zostali Damian Kordas i Janja Lesar. - Moje życie nigdy już nie będzie takie same, bo zmieniłeś mnie na zawsze. Kocham cię - wyznała Janja, która pierwszy raz wygrała Kryształową Kulę. To jak to była wyrównana walka wcześniej już zaznaczyła jurorka show: Mnie osobiście rozpiera duma, że Polacy wybrali te dwie pary. To finał marzeń - mówiła podczas finału Iwona Pavlović. I trudno się z nią nie zgodzić. Oglądaliście? Poniżej relacja z finałowego odcinka. Finał 10 edycji "Tańca z gwiazdami" Na widowni finałowego odcinka znalazło się mnóstwo gwiazd. Poza uczestnikami, którzy odpadli wcześniej w tej edycji można było wypatrzyć m.in. Dawida Kwiatkowskiego, Dominikę Gwit, Tomasza Ciachorowskiego, czy zwyciężczynię jednej z poprzednich edycji - Beatę Tadlę. Pierwsza była rumba w wykonaniu Basi Kurdej-Szatan i Jacka Jeschke. - Wiele Jackowi zawdzięczam. Przede wszystkim miłość… do tańca - mówiła pięknie Basia. Piosenkę „Kto nie kochał” pięknie zaśpiewał mąż Basi, Rafał Szatan. - Twoja poprawność tańca jest tak oszałamiająca - zachwycała się Pavlović. Para dostała 27 punktów, a Basia wzruszyła się słowami Jacka, który mówił do kamery, jak dużo z siebie dała. Drugim tańcem...