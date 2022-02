"Prince Charming": Tak Oskar wyglądał bez tatuaży! Pokazał zdjęcie

W "Prince Charming" z tygodnia na tydzień ubywa chłopaków, którzy walczą o serce Jacka Jelonka. Ogromne szanse i powodzenie u tytułowego księcia ma 26-letni Oliwer Kubiak, który w jednym z odcinków miał szansę pocałować Jacka, co niemal od razu postawił go w roli faworyta! Co ciekawe, w show poznaliśmy Oliwera jako jasnego blondyna, jednak uczestnik "Prince Charming" tuż po nagraniach przeszedł ogromną metamorfozę! Zobacz także: "Prince Charming": Jacek całuje Oliwera! Co na to Wojtek i Marek? "Poczułem się smutno" Jak dziś wygląda Oliwer z "Prince Charming"? Reguły "Prince Charming" są dość proste - kilkunastu singli walczy o tego jedynego - w roli tytułowego księcia występuje Jacek Jelonek. Przystojny mężczyzna co jakiś czas eliminuje z gry kolejnych chłopaków, z którymi miał najmniej wspólnego. Inni zaś otrzymują szansę na romantyczne randki - w jednym z odcinków spotkanie z Jelonkiem wygrał właśnie Oliwer. To wtedy między nimi zaiskrzyło, a jakiś czas temu doszło do pocałunku! Czy to właśnie Kubiak skradł serce Jacka? O tym przekonamy się dopiero w finale show, który będzie można oglądać na antenie TTV oraz w serwisie player.pl. Oliwer w "Prince Charming" nosił jasne blond włosy. Pochodzący z Trójmiasta chłopak, po powrocie z Hiszpanii, gdzie był nagrywany program, postanowił na radykalną metamorfozę! Jak wygląda teraz? Już podczas konferencji prasowe z udziałem Jacka Jelonka oraz prowadzącej "Prince Charming", Aggie, Oliwer zaprezentował się w zupełnie innym wydaniu - po nieco dłuższych blond włosach nie było śladu! Zobacz także: "Prince Charming": Pierwszy pocałunek w show! Jacek Jelonek ma już faworyta? Jak widzowie oceniają...