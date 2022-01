Za nami finał pierwszej polskiej edycji "Prince Charming"! Kto okazał się najlepszy i zdobył serce Jacka Jelonka, tytułowego księcia? Co wydarzyło się w finałowym odcinku? Czy po programie Jacek i zwycięzca są parą? Zobaczcie, co udało nam się dowiedzieć! "Prince Charming": Oskar, Oliwer i Wojtek w decydującej walce o Jacka Jelonka W wielkim finale znalazło się trzech uczestników, którzy w ciągu całego pobytu w willi, najbardziej zbliżyli się z Jackiem - 35-letni Oskar Stańczkak, 23-letni Marek Misztal, oraz 25-letni Oliwer Kubiak. Każdy z nich miał szansę na kilka randek z tytułowym księciem, podczas których nie raz dochodziło do zbliżeń - jako pierwszy Jelonka pocałował Marek, potem zaś Oliwer. Co więcej, w jednym z odcinków Kubiak wyznał miłość Jackowi, zaś w kolejnym Oskar też wprost stwierdził, że zakochał się w nim. Jednak tylko jeden z nich mógł ostatecznie skraść serce księcia! W ostatnim odcinku show "Prince Charming" finaliści udali się na wycieczkę katamaranem po hiszpańskich wodach. Po czasie dołączył do nich Jacek, który musiał pożegnać jednego z nich. Padło na Oskara: Oskar, najmniej widzę naszą przyszłość razem – przyznał Jacek Jelonek. Nie wychodzę bez miłości, wychodzę bez księcia. Wychodzę na pewno bardziej pewny siebie – skomentował Oskar. A to oznaczało, że już tylko Oliwer i Wojtek zostają w grze! Zobacz także: "Prince Charming": Tak teraz wygląda Oliwer, jeden z faworytów Jacka Jelonka! Co za metamorfoza Oliwer czy Marek - kogo wybrał Jacek Jelonek w finale "Prince Charming"? Oliwer i Marek w trakcie programu byli dla siebie uprzejmi, ale doskonale wiedzieli, że są najbliżej Jacka i mocno rywalizują o jego względy. W finale "Prince...