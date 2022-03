Rywalizacja o serce Jacka Jelonka w pierwszej polskiej edycji "Prince Charming" (emisja w player.pl oraz stacji TTV) nabiera rumieńców. Tytułowy książę we wcześniejszym odcinku zdecydował pocałować się Marka, co wywołało niemałe zamieszanie wśród pozostałych chłopaków. Teraz Jacek pocałunkiem obdarował również... Oliwera, czym spowodował niezły zamęt! Czy to teraz Kubiak jest faworytem Jelonka? Zobacz także : "Prince Charming": Pierwszy pocałunek w show! Jacek Jelonek ma już faworyta? Kolejny pocałunek w "Prince Charming"! Najbardziej emocjonującym momentem w "Prince Charming" jest "ceremonia krawatów" podczas której Jacek Jelonek decyduje, z którymi chłopakami chce dalej kontynuować znajomość, a których odsyła do domu. Podczas tej z 9. odcinka wydarzyło się coś, co wzbudziło większe emocje, niż pożegnanie kolejnego chłopaka. Jacek, rozmawiając z Oliwerem, pytał go, jakie ma odczucia po tym, że pocałował Marka! Wcześniej to właśnie Kubiak był faworytem i do końca nie wierzył, że było to coś więcej niż pocałunek w policzek: Czułem smutek. U mnie zazdrość pojawia się w momentach, kiedy chciałbym z kimś spędzić więcej czasu, ale nie mam takiej okazji. Plus, no, całus w policzek był taką wisienką na torcie. Wtedy Jacek powiedział: To nie było w policzek Oliwer był wyraźnie zaskoczony, ale i zasmucony słowami Jacka! Czy uzmysłowił sobie, że to właśnie Marek jest faworytem? Kiedy Jelonek zauważył smutną miną Oliwera, również go... pocałował! Chłopak był pod wielkim wrażeniem gestu Jacka! Po pocałunku powiedział tylko: Lubimy walczyć, ostro walczyć, ale noży jeszcze nie wyjęliśmy i mam nadzieję, że tak będzie do samego...