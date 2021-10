"Love Island": Wiktor komentuje rozstanie popularnej pary z 4. edycji

W ostatnim odcinku "Love Island" widzowie zdecydowanie nie mogli narzekać na brak emocji. Poznaliśmy decyzję panów podczas ceremonii przeparowania. Niewątpliwie największym zaskoczeniem okazał się być wybór Karola, który zdecydował się spróbować stworzyć związek z Julią, dotychczasową partnerką Bartka. W szoku byli dosłownie wszyscy, a Bartek po przeparowaniu nie szczędził mocnych słów Karolowi. Zobaczcie co dokładnie powiedzieli sobie uczestnicy! Zobacz także: "Love Island": Do programu wchodzi kolejny uczestnik! Poznajcie przystojnego Mikę! "Love Island": Mocne słowa Bartka do Karola po przeparowaniu! "Szmacia****e zachowanie" Karol podczas ostatniego przeparowania podjął zaskakującą i szokującą decyzję. Chłopak dotychczas był związany z Alicją i wydawało się, że tworzą zgrany duet. Nieoczekiwanie jednak uczestnik postanowił wybrać na swoją nową partnerkę Julię, z którą do tej pory by Bartek. Mój wybór jest pewnie logiczny i każdemu tutaj znany. Ta kobieta kusi mnie codziennie swoim pięknym uśmiechem. Jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Uwielbiam jej uśmiech, całą osobowość, taka jaka jest na co dzień. Jest osobą wydaje mi się szczerą. I tą osobą jest... Julia - powiedział Karol. Oczywiście wybór uczestnika zszokował wszystkich, a najbardziej zaskoczony był sam Bartek. Tuż po ceremonii przeparowania, gdy panowie zasiedli w męskim kręgu, Bartek nie szczędził Karolowi mocnych słów! - Co to k***a był za pomysł w ogóle?! No k***a no! Ale k****a, no, ale każdego. Ale mi, tak k*** niesmacznie? Nie lubisz mnie? To powiedz mi to w r*j! - powiedział Bartek do Karola. - Od paru dni się dobrze dogadujemy i po prostu coś tam... - odpowiedział Karol. Teraz to k***a...