"Love Island": Fan gorzko o związku Aleksandry i Adriana! "Widać, że się z Tobą męczy"

W ostatnim odcinku "Love Island" byliśmy świadkami bardzo romantycznego wydarzenia. Rafał poprosił Olę, aby oficjalnie została jego dziewczyną! Oczywiście Islanderka zgodziła się i przyznała nawet, że nie czuje już żadnego zagrożenia ze strony innych uczestniczek. Jednak niektórzy internauci nie do końca wierzą w szczerość uczuć tej dwójki i twierdzą, że "nie kupują tego". Zobaczcie sami! Zobacz także: QUIZ! Gdzie to się wydarzyło - w "Love Island" czy "Hotel Paradise"? Sprawdź się! "Love Island 2": Ola i Rafał oficjalnie zostali parą! Internauci: "Nie kupuję tego" Ola i Rafał to para z najdłuższym stażem w programie "Love Island". Ta dwójka jest ze sobą od samego początku i ani razu nie zdecydowała się na żaden "skok w bok". Chociaż czasami pomiędzy nimi dochodzi do drobnych spięć, a Ola jest wyraźnie zazdrosna o swojego partnera i często daje o tym znać, to jednak ostatecznie zawsze udaje im się dojść do porozumienia. Para zaliczyła również spotkanie sam na sam w kryjówce, a w ostatnim odcinku mogliśmy zobaczyć ich wypad na randkę. Ola i Rafał wybrali się na gokarty i bawili się naprawdę świetnie. Na koniec randki, Rafał zdecydował się zapytać, czy Ola oficjalnie zostanie jego dziewczyną! Islanderka zgodziła się bez wahania i obdarowała swojego chłopaka czułymi całusami. Kiedy Ola i Rafał wrócili do willi, od razu ogłosili pozostałym Wyspiarzom, że od tej pory są prawdziwą parą. Wygląda na to, że ta dwójka jest ze sobą naprawdę szczęśliwa. Jednak niektórzy fani programu nie do końca wierzą w szczerość ich uczuć i snują domysły, że jednak jest to tylko gra. - Nie kupuje tego, wali ściemą na kilometr - Ochłoną po randce i znowu będzie...