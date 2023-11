Na profilu programu TTBZ pojawiło się nagranie z występem Krzysztofa, które jest bez zarzutu. Niestety podczas emisji programu pojawiły się problemy techniczne, przez co głos muzyka nie współgrał z muzyką. Fani po obejrzeniu oryginalnego nagrania pisali:

Był błąd w nagraniu!!! Efekt śpiewu totalnie poza muzyką!!! Szkoda, że poszło to we wczorajszym odcinku, czy nikt tego nie zauważył? Jak jurorzy nie zwrócili na to uwagi w ogóle, to zaczęłam podejrzewać, że to nagranie jest skopane i miałam rację. Tutaj na tym nagraniu słyszę, że jest wszystko w porządku, śpiew z dźwiękiem a to w emisji w TV był błąd.

Oglądałem to w TV i niestety jakiś błąd w nagraniu sprawił, że brzmiało to okropnie, przez co praktycznie w ogóle nie mogłem się nacieszyć występem i jak potem widziałem, że dostał ocenę 10 od jurorki, myślałem że coś im chyba wszystkim na uszy padło. A tu proszę... Tutaj wszystko jest w porządku i fajnie wyszło! Nie róbcie takich wpadek!, pisali fani.