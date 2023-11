Ola Gintrowska przeszła transformację w Ricka Astleya w „Never Gonna Give You Up”. –

Mocowałaś się z tą bardzo trudną barwą i bardzo się do niej zbliżyłaś, za co szacunek, bo wydawało mi się, że to po prostu niemożliwe. A jednak proszę bardzo – podsumował Bartek Kasprzykowski.