Wciąż tak trudno się z tym pogodzić, że Soni Szklanowskiej nie ma już wśród nas. Jej odejście pogrążyło w żałobie i głębokim smutku nie tylko jej najbliższych i przyjaciół, ale także fanów "Hotelu Paradise". Wiadomo już, na kiedy zaplanowano ostatnie pożegnanie Soni. Pogrzeb odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Reklama

Pogrzeb Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise"

Informacja o pogrzebie Soni Szklanowskiej pojawiła się na oficjalnym profilu Usług Pogrzebowych Radosława Stasiewicza. Wiadomość o ostatnim pożegnaniu uczestniczki "Hotelu Paradise" opublikowała również jej przyjaciółka. Pogrzeb 25-latki odbędzie się w najbliższą sobotę w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 maja 2025 roku w wieku 25 lat zmarła Kochana Córka, Wnuczka, Kuzynka, Przyjaciółka, Sonia Szklanowska. Uroczystość pogrzebowa odprawiona zostanie dnia 24 maja 2025 roku (sobota) o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie. Po Mszy Świętej Żałobnej nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny. czytamy w nekrologu

Z nekrologu dowiadujemy się także, że aż do dnia pogrzebu będą obywać się modlitwy różańcowe za duszę śp. Soni Szklanowskiej.

Modlitwa różańcowa we wtorek, środę, czwartek, piątek o 18:30 w kościele. W dzień pogrzebu 10:30

Śmierć Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise"

Przypomnijmy, że informacja o śmierci Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise" obiegła media społecznościowe w sobotę, 17 maja 2025 roku. Tragiczna wiadomość o odejściu 25-latki została oficjalnie potwierdzona dzień później, 18 maja przez stację TVN.

Wiadomość o śmierci Soni Szklanowskiej przekazała nam bliska jej osoba przekazała stacja TVN

W sprawie śmierci Soni Szklanowskiej wszczęto postępowanie na podstawie art. 151 Kodeksu Karnego. Odnosi się on do sytuacji, w której ktoś "namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie". Szczegóły tragedii bada obecnie Prokuratura Rejonowa w Świeciu.

Potwierdzam, że trwają czynności prokuratury w tej sprawie. Na dzień 20 maja 2025 r. zarządzono oględziny zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej przekazał w rozmowie z ,,Faktem'' zastępca prokuratora rejonowego, Piotr Głowacki

W sieci nieustannie pojawiają się kondolencje i wpisy upamiętniające uczestniczkę "Hotelu Paradise". Wciąż jednak tak trudno uwierzyć, że tej wspaniałej dziewczyny nie ma już wśród nas...

Zobacz także: