Lenka i Janek Klimentowie byli bohaterami jednego z odcinków "The Story Of My Life. Historia naszego życia”. W programie para przekonała się, jak będą wyglądać za 25 i 50 lat. Podczas programu opowiedzieli o początkach ich związku, pierwszym kryzysie i odpowiedzieli na pytanie, czy planują dzieci. Nie zabrakło też trudnych tematów jak wypadek brata Janka Klimenta czy dzieciństwo Lenki, która była adoptowana. Co zmieniło się w życiu Lenki i Jana po tym programie? Co dało im zobaczenie, jak będą wyglądać na starość? Zobaczcie nasze wideo!

Jan Kliment opowiedział o swoim związku z Lenką. Co zdradził?