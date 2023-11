4 z 5

Do niedawna oboje spędzali większość dnia na treningach i próbach do „Tańca z Gwiazdami”. Teraz Lenka wróciła do swoich zajęć – jest instruktorką fitnessu i zumby w warszawskim klubie Total Fitness. Poza tym razem z mężem i innymi tancerzami wyjeżdża na prywatne występy, uświetniające rozmaite gale.

Ostatnio najczęściej spędzaliśmy dni osobno, a w domu spotykaliśmy się dopiero późnym wieczorem. Ale postawiliśmy sobie cel: zrobić wszystko, aby bardziej zadbać o nasze małżeństwo, miłość i spędzać razem więcej czasu

– mówi Lenka. Co ich do tego skłoniło? Niedawno oboje wzięli udział w nowym programie Polsatu „The Story of My Life. Historia naszego życia”. Dzięki charakteryzacji mogli zobaczyć siebie o 25 i 50 lat starszych. Dla obojga był to moment przełomowy.