Po ciężkiej pracy za granicą Diana wróciła do Polski. Na nowym zdjęciu znów zachwyca swoim wyglądem! 

Diana z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories pokazała swoje najnowsze zdjęcie i zdradziła, że po dwóch miesiącach ciężkiej pracy za granicą wróciła do domu! Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki opublikowała również nowy wpis w którym skomentowała swój wyjazd do pracy w szkółce leśnej. Zobaczcie nowe zdjęcia Diany i sprawdźcie, co napisała na Instagramie!

Diana wspomina swoją pracę za granicą

Diana wzięła udział w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" i walczyła o względy Seweryna. Fani z pewnością doskonale pamiętają, że Diana zrezygnowała z dalszego udziału w programie kiedy dowiedziała się, że rolnik i inna kandydatka utrzymują kontakt również poza show. Dziś możemy obserwować Dianę na Instagramie, gdzie co jakiś czas publikuje swoje nowe zdjęcia. Na fotkach kobieta zazwyczaj pokazuje się w eleganckich i seksownych stylizacjach, a przez to niektórzy fani zarzucali jej, że nie nadaje się do życia na wsi. W miniony weekend Diana stanowczo odpowiedziała na te zarzuty! Uczestniczka hitu TVP przyznała, że przez ostatnie dwa miesiące ciężko pracowała za granicą!

Były dni kiedy płakałam z przemęczenia lub kiedy stopy i dłonie zamarzały na polu, że łzy same płynęły z oczu. Ale na tym polega życie by się nie poddawać, obrać cel i go zrealizować. Ja to zrobiłam... udowodniłam sobie i wszystkim, którzy nie wierzyli we mnie, że dam radę. Dałam 😊 - napisała Diana.

Teraz Diana opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, na których wspomina swoją pracę- okazuje się, że kobieta pracowała w szkółce leśnej.

A tak kończyłam swój sezon za granicą 😎 pozostały świetne wspomnienia i niesamowici ludzie 😊 😎😁- napisała w sieci.

Z kolei w relacji na InstaStories Diana zdradziła, że wraca już do domu!

Powroty- napisała krótko.

Zobaczcie nowe zdjęcie Diany!

Diana opublikowała swoje nowe zdjęcie.

Uczestniczka 6. edycji "Rolnik szuka żony" zakończyła pracę za granicą.