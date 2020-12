Poruszające wyznanie Diany z 6. edycji "Rolnik szuka żony"! "Płakałam z przemęczenia, stopy i dłonie zamarzały"

Diana z 6. edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała na swoim Instagramie bardzo osobisty wpis. Przyznała, że przez ostatnie miesiące ciężko pracowała fizycznie i pokazała zdjęcia z wykonywanych przez siebie prac. Napisała również, jakie nieprzychylne komentarze często czytała na swój temat, a także w jak trudnych warunkach ostatnio przyszło jej pracować. Zobaczcie sami.

Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała swoją łazienkę! Postawiła na klasykę, która sprawdzi się w każdym domu

Dianę poznaliśmy w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony" - dziewczyna walczyła o serce Seweryna, ale zrezygnowała z udziału w programie, gdy zobaczyła, że rolnik jest bardziej zainteresowany Marleną. Diana dała się poznać jako niezwykle elegancka i piękna kobieta. Niektórzy zaczęli wręcz zarzucać dziewczynie, że nie nadaje się do pracy na gospodarstwie.

Uczestniczka hitu TVP zyskała jednak grono fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. W swoim ostatnim wpisie dziewczyna przyznała, że przez ostatnie dwa miesiące, ciężko pracowała fizycznie. Tym samym udowodniła wszystkim, że pomimo iż jest elegancką i dbającą o swój wygląd kobietą, nie boi się podjąć ciężkiej pracy w polu.

"Atencjuszka", "Laska szukająca betabankomatu ", " gdzie taka nadaje się do pracy fizycznej"- takie komentarze m.in. czytałam na swój temat. Natomiast jak to mówią "książki nie ocenia się po okładce", ładne ubrania, rzęsy, paznokcie nie świadczą o tym, że ktoś nie nadaje się do czegoś. Dlatego 2 ostatnie miesiące spędziłam przy ciężkiej, fizycznej pracy za granicą - zaczęła swój wpis Diana.

W dalszej części postu Diana przyznała, że miewała cięższe momenty podczas ciężkiej fizycznej pracy, jednak zwalczyła wszystkie słabości i udowodniła, że naprawdę może wszystko.

Były dni kiedy płakałam z przemęczenia lub kiedy stopy i dłonie zamarzały na polu, że łzy same płynęły z oczu. Ale na tym polega życie by się nie poddawać, obrać cel i go zrealizować. Ja to zrobiłam... udowodniłam sobie i wszystkim, którzy nie wierzyli we mnie, że dam radę. Dałam 😊 - napisała Diana.