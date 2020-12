Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" po ostatnich doniesieniach na temat ich rozstania, postanowili zrobić transmisję na żywo, która chyba już w 100% rozwiała wątpliwości fanów, na temat tego czy są razem. Nieoczekiwanie do ich live'a dołączył Jakub! Rolnik odpowiedział na pytania fanów na temat tego czy wciąż jest w związku! Padło również pytanie o... Anię! Czy Jakub z 6. edycji znowu jest singlem?

Zobacz także: TYLKO U NAS! Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" rozstali się?! Mamy komentarz rolnika!

Jakub z "Rolnik szuka żony" jest znowu singlem?

To była nie lada niespodzianka dla fanów 6. edycji "Rolnik szuka żony". Adrian i Ilona zrobili niespodziewanego live'a, a w trakcie transmisji dołączył do nich Jakub! Co słychać u najbardziej lubianego uczestnika 6. sezonu? Okazuje się, że wiele się zmieniło w ciągu ostatniego czasu...

Jakiś czas temu w wywiadzie dla Pomponik.pl, Jakub mówił, że spotyka się z kobietą, która napisała do niego list. Rolnik chronił prywatności nowej wybranki, wiadomo było jedynie, że jest absolwentką ekonomii i psychologii. Niedawno jednak na jego profilu niedawno pojawiły się wpisy, które świadczyłyby o tym, że ta relacja to już przeszłość.

- Było mi(nę)ło.

- W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju

Teraz wszystko już jest jasne! Jakub odpowiedział na kilka pytań podczas transmisji u Ilony i Adriana z tej samej edycji "Rolnik szuka żony". Fani zapytali o jego relację z Anią, jednak rolnik wyjaśnił, że powody ich rozstania zostawią dla siebie. Odpowiedział jednak na pytania dotyczące jego aktualnej sytuacji sercowej.

Jesteś w związku? Nie. Czy miłość kwitnie? Nie. - czytał i krótko odpowiadał

Wygląda na to, że Jakub właśnie potwierdził, że znowu jest singlem.

Zobacz także: TYLKO U NAS! Adrian i Ilona z "Rolnik szuka żony" rozstali się?! Mamy komentarz rolnika!

Jakub niespodziewanie dołączył do transmisji Adriana i Ilony z "Rolnik szuka żony" i zdradził, co u niego słychać!

Facebook

Jakub z "Rolnik szuka żony" odpowiedział na pytania fanów i zdradził, że nie jest aktualnie w żadnym związku. Padło też pytanie o Anię, ale rolnik nie poruszał tego tematu.