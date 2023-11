Kolejny odcinek "Agent Gwiazdy" już za nami! Ostatnio z programem pożegnał się Andrzej Gołota! Bokser wyznał, że tęskni za domem i żoną, po czym okazało się, że nie przejdzie do kolejnego odcinka. Kto odpadł tym razem? W 8. odcinku na gwiazdy znów czekało mnóstwo trudnych zadań! Kto został wyeliminowany?

Kto odpadł z Agenta?

W pierwszym zadaniu uczestnicy musieli wyłowić z wody butelki z dobrymi wiadomościami. Zadanie nie należało do najprostszych, bo flakoniki nie były dobrze widoczne i niektóre z nich miały w środku złe informacje, czyli ujemne pieniądze. Damian Kordas nie zwracając uwagi na wstążki wyciągał z wody wszystko, co wpadło mu do rąk.

- Przynieśliście 50 procent buteleczek. Pytanie czy to są dobre czy złe buteleczki? - zapytała Kinga Rusin, prowadząca.

Gwiazdy straciły ponad 12 tysięcy. Więcej butelek przynieśli z ujemnymi kwotami.

W kolejnym zadaniu gwiazdy zostały podzielone na trzy grupy. Rafał Jonkisz był z Michałem Koterskim, Wiktor Mrozik był z Angeliką Muchą i Damianem Kordasem, a Viola Kołakowska z Kasią Wołejnio i Marią Sadowską. Uczestnicy mieli dotrzeć do wyznaczonego miejsca korzystając z GPS-u. Na miejscu czekały na nich koperty i worki z prezentami. Do celu nie udało się dotrzeć damskiej drużynie. Kasia, Marysia i Viola nie przyniosły grupie namiotu i śpiworów, a co za tym idzie gwiazdy musiały podzielić się zawartością z dwóch worków, które udało im się zdobyć. Kinga Rusin kazała uczestnikom spać na plaży, więc ciepłe rzeczy były im bardzo potrzebne.

- Kogo wbijamy na minę? - pytał Wiktor Violę. - Trzy, cztery, Kasię! - odpowiedzieli równocześnie.

Gwiazdom ciężko było spać na plaży, więc zdecydowali się na otworzenie koperty ze wskazówką, którą zostawiła Kinga Rusin. Okazało się, że pięć osób może spać w kamperze. Decyzja ta kosztowała 3 tysiące złotych. Nie wszyscy z uczestników wybrali wygodę. Maria, Viola, Kasia, Wiktor i Damian spali na plaży pod gołym niebem.

Natomiast kolejne zadanie polegało na powtarzaniu tego samego zdania - Na wakacje zabrałbym/zabrałabym...

Na wakacje zabrałabym kogoś kogo kocham, seksi bieliznę, wibrator, czerwone szpilki, walkmana, zestaw małego dentysty, kota, psa, mysz (...) masło kokosowe, krem przeciwsłoneczny, zielony immunitet - wymieniali uczestnicy.

Angelika i Rafał nie brali udziału w grze. Mucha i Jonkisz podsłuchiwali kolegów, aby potem znaleźć w mieście rzeczy wymienione przez gwiazdy i zrobić im zdjęcie. Udało im się sfotografować m.in. zielony immunitet, krowę, psa czy mysz.

Ktoś kogo kocham? No ja bym dała zdjęcie Justina! Tak zrób tego zdjęcie, mam bluzę z napisem Justin - powiedziała Angelika Mucha.

I dodała, że największe zamieszanie zrobiła jedna z osób, która wymieniała trudne rzeczy, wprowadzając szukających w błąd.

Podczas testu został wyłożony czarny immunitet, który skasował czarne jokery i zielone immunitety w grze. Oznacza to, że każdy miał równe szanse, aby odpaść. Z programem pożegnał się Rafał Jonkisz.

Dziękuję za krew, pot i łzy - powiedział na zakończenie model.

Z programem pożegnał się Rafał Jonkisz

