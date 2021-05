Piotr z "Love Island" został skrytykowany za noszenie makijażu. Oburzony fan: "Czy nie ma już zwykłych facetów?"

Piotr z "Love Island" na swoim Instagramie cieszy się sporą liczbą followersów. Uczestnik randkowego hitu Polsatu wciąż pokazuje zdjęcia i nagrania ze swoją ukochaną Stellą, ale także zajmuje się tym, co robi zawodowo, czyli sportem i treningiem personalnym. Jego zawód i popularność, jaką zdobył po występie w programie, wiąże się z nowymi obowiązkami i jak się okazuje... z noszeniem makijażu. Niektórzy fani nie mogą uwierzyć, że Piotr się na to zdecydował.

Piotr z "Love Island" się maluje!

Stella i Piotr pomimo tego, że mieszkają na co dzień w innych częściach Polski, widują się bardzo często i pracują nad nowymi wspólnymi projektami. Ostatnio wybrali się do Poznania, gdzie realizowali, jak sami mówili, "secret projekt". Szybko okazało się, że ów projekt wiąże się z sesją zdjęciową. Stella uwieczniła, jak Piotr jest przygotowywany do zdjęć i jak z uśmiechem daje się malować. Choć makijaż do profesjonalnej sesji, bez względu na to czy u kobiety, czy u mężczyzny, jest czymś zupełnie normalnym, nie wszystkim przypadło do gustu to, że Piotr poddał się upiększeniu. Celebryta postanowił podzielić się z fanami prywatną wiadomością, jaką otrzymał:

Piotrek serio? Czy nie ma już zwykłych facetów? A tylko nie męskie hybrydy… Stella ma większe jaja… Przestaje obserwować ciebie - napisał rozgoryczony fan.

Piotr skomentował te słowa niedowierzającym "serio?", zaś na jego relację odpowiedziało kilku trenerów, którzy także przyznają się do noszenia makijażu w pracy. Okazuje się, że nie ma w tym nic zadziwiającego, a fan być może w dość ograniczony sposób postrzega męskość. Piotr jednak krytyką się nie przejmuje i swoje kolejne relacje poświęcił pytaniom o treningi i o swoją partnerkę Stellę. Wygląda na to, że parze wspaniale się układa i łączy ją coraz więcej projektów zawodowych. Czy to możliwe, że faktycznie otworzą wspólną markę? Jak myślicie?

Zobacz także: "Love Island": Stella i Piotr pokazali nowe gorące zdjęcie! Fani: "Ale to zdjęcie jest HOT"

Piotr dokładnie opisał, czemu miał służyć jego makijaż do sesji...

miejski_drwal_insta/Instagram

Niestety jeden z fanów uznał, że malowanie się, jest zupełnie niemęskie i postanowił o tym poinformować Piotra. Przy okazji wspomniał, kto według niego ma w tym związku przysłowiowe "jaja"...

miejski_drwal_insta/Instagram

Stella i Piotr wciąż mają wspólne plany i obowiązki. Ciekawe, z czym jest związany ten "secret project".